Kohus lõpetas osaliselt Lemberi ja Roosmanniga seotud kriminaalasja

Lõuna ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri Margus Grossi sõnul on osa Kajar Lemberi ja Jaago Roosmanni soodustuskelmuse kuritegusid praeguseks aegunud, sest pärast süüdistusakti kohtusse saatmist muutis riigikohus soodustuskelmuste kohtupraktikat. Prokurör selgitas, et soodustuskelmuste arvelt vähenes mõnevõrra küll süüdistuse maht, kuid süüdistuse sisu ei muutunud ja tekitatud kahju on endiselt suur.