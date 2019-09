Toomas Koitmäe: õiguskuulekuse keerukas kunst ehk minu halli kasti lugu

Ka olen elanud veendumuses, et meil Eestis on üldiselt kõik väga hästi, paremini kui paljudes teistes riikides. Ometi siin ma nüüd olen, oma negatiivset kogemust teistega jagamas. Ma ei saa jätta hädakisa tõstmata, sest olen omal nahal tunda saanud, kuivõrd keeruline on ühel maja- või korteriomanikul luua harmoonilist suhet meil kehtiva reegliterägastikuga.

Esimene episood.

Korteri ostmine miljööväärtuslikku piirkonda. Vahetult enne paberimäärimist sai selgeks, et eelmine omanik on jätnud eluruumi paigaldatud õhksoojuspumba seadustamata ja see oleks tarvis nüüd ühe lihtsamat sorti kandega registreerida. Muu hulgas nõudis seda ka pank – see tuli muidugi üllatusena, sest varasemast on teada juhtumeid, kus sellele on läbi sõrmede vaadatud. Minu puhul järeleandmist ei tulnud ning seetõttu sai laenulepingusse sisse kirjutatud punkt, mis nõuab seadustamist kolme kuu jooksul. Vastasel korral võivat pank rakendada mitme tuhande euro suurust leppetrahvi.

Miks peab selle lihtsa liigutuse töömaht olema nii kuratlikult suur?

Olgu veel korratud: ma ei ole põhimõtteliselt seadustamise vastu. On ilmselge, et üha populaarsust koguvad nüüdisaegsed kütteseadmed, mida õhksoojuspumbad vaieldamatult on, võiks ehitisregistris kirjas olla. Esiteks selleks, et asi oleks selge. Ent mis veelgi olulisem: tuleb välistada olukord, kus kõik paigaldavad väärikatele vanadele fassaadidele metallist kaste suvaliselt oma parima äranägemise järgi. Muidugi mõista tuleb sellist isetegevust ohjeldada ning kontrollida.

Aga millega ma absoluutselt leppida ei taha, on see, kui keeruline on selle pisiasja elluviimine tegelikult.

Teine episood.

Telefonikõned linnavalitsusse. Võtsin enne korteri ostmist ühendust Tartu linnavalitsusega, et uurida, ega minu seadustamispüüdlustele mingeid takistusi ei terenda. Sõbralikud ametnikud kinnitasid rahustavalt, et tõrkeid pole mõtet peljata ja märkisid, et selle protsessiga saab hakkama igaüks: natuke kirjade edasi-tagasi põrgatamist ja umbes kuu ajaga pidavat asi tehtud olema. Sain südamerahu, läks ostuks.

Kolmas episood.

Pealtnäha on linnavalitsuse kodulehel kogu oluline info kenasti välja toodud: õhksoojuspumba seadustamiseks tuleb esitada ehitusteatis ja saada ühistu kooskõlastus. Lihtne. Ahjaa, ehitusteatis sisaldab lisaks registrisse tehtavatele linnukestele ka ehitusprojekti. Mis seal ikka hullu olla saab, asume siis projekti koostama!

Ma ei hakka järgnevat ülearu detailselt kirjeldama, piisab kui ütlen, et magistrikraadiga juristile käis see üle jõu. Vaja oli nii linnavalitsuse kui ka ehitisregistri spetsialistide abi ja minu teatis pendeldas kolm korda edasi-tagasi enne, kui taotlus rahuldati.

Loendasin kokku umbes 20 tundi sisulist tööd. Naersin ja peaaegu nutsin eri etappide juures ning jõudsin üha enam veendumusele, et see ei ole see e-riik, mida me oleme harjunud kiitma ning mis pidavat tublisti bürokraatiat vähendama. Tegelikult sunnitakse inimestele peale täiesti ebavajalikke ja lohisevaid protsesse.