Annelinnas ootavad treenijaid õues hüdraulilised trenažöörid

Kergliiklustee ääres seisab nüüd kuus trenažööri, millest neli on hüdraulilised. «Need on Tartus esimesed hüdraulilised trenažöörid, mida saab õues kasutada,» ütles välijõulinnaku rajanud sihtasutuse Tartu Sport juhataja Eve Lill. «Tahtsime veel siia veel üht trenažööri, aga tuli loobuda, sest need on kallid. Valimisel jälgisime, et igas eas soovijad saaksid siin treenida kõiki lihaseid. Suur pluss on see, et trenažöörid sobivad ka puuetega inimestele.»