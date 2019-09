Video: Taksojuht kihutab kahe punase tule alt Turu tänavale

«Ta tunnistas oma viga, vabandas ning selgitas, et kiirustas parasjagu tellimusele ning lipsas hommikusel tipptunnil keelava fooritulega üle ristmiku,» ütles Sarapuu. «Sel korral piirdusime vestluse ja hoiatusega, ent andsime juhile selge sõnumi, et sellistel manöövritel ja hoolimatul käitumisel ei ole turvalises liikluses kohta,» lisas Sarapuu.

Sarapuu sõnul laekub teateid ohtlikest manöövritest või juhtidest politseile iga aastaga järjest rohkem ning see näitab ilmekalt kaasliiklejate järjest jõulisemat sallimatust liiklust ohustavate juhtide suunal. Sarapuu selgitas, et teadetest liiklusrikkumiste kohta on politseil palju kasu.

Ka statistika näitab, et võrreldes mullusega on Lõuna-Eesti liiklejad üha enam võtnud oma südameasjaks teed ja tänavad näiteks joobes juhtidest puhtad hoida. Kui mullu kõrvaldati terve aasta jooksul vihjete peale liiklusest ligemale 350 roolikeerajat, siis tänavu on kogukonna abil on rooli tagant juba ära nopitud 312 purjus juhti.