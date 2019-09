Volikogu teeb lõpuks tiigrihüppe

Tartu volikogu hääletab homme peetaval hooaja avaistungil esimest korda elektrooniliselt. Selle tulemusel muutub häälte lugemine kiiremaks, teisalt aga – ja see on volikogu kantselei peaspetsialisti Aune Rummi sõnul peamine põhjus, miks uut süsteemi on tahetud – saab edaspidi nimeliselt kirja panna, kes kuidas hääletas.