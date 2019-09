Tartu linnakirjaniku romaanist valmib Peipsiveeres suvelavastus

Juba on näha lavastuse plakatit. Selle valmimist just praegu seostab Põllu eeloleva Sibulatee piirkonna puhvetite päevaga. Sel ajal jõuab plakatil teave lavastuse tulevasest valmimisest Peipsiveere elanike ja nende külaliste ette viia.

Varnjas tegutseb ka Voronja galerii, mille üks korraldajaid on Raul Oreškin, kellel oli 31. augustil viimane päev Tartu Uue Teatri juhi ametis. TUTi kumulooja Marie Kliimani teatel on teatrijuhi tööülesanded kollektiivi vahel ära jagatud. Peamiselt on need enda kanda võtnud loovjuht Ivar Põllu ja produtsent Maarja Mänd. «Plaanime aasta lõpuni oma jõududega hakkama saada,» lisas Kliiman.