Seeneline leidis mürsu

Päästeamet tuletab meelde, et lõhkekeha leidmisel ei tohi seda puudutada ega kuhugi viia, vaid leiust tuleb teatada hädaabinumbril 112. Kasulik on märgistada leiu asukoht ning jätta see meelde. Peale 112 teavitamist ei pea jääma demineerijaid ootama. Helistamisel küsitakse kontaktandmeid ning vajadusel täpsustatakse leiu asukoht hiljem üle.