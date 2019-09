Suvel õitses hotelliäri

Suvel saab kliendilt toa eest küsida rohkem raha ja suursündmused, nagu Metallica kontsert ja Rally Estonia, aga ka kohalik laulupidu, indiaca maailmakarika­etapp või jõutõstmise Euroopa meistrivõistlused, aitasid hinnatõusule ja külastajate arvu kasvule jõudsasti kaasa.

Pidevalt välja müüdud

Hektori tegevjuhi Piret Rosen­thali sõnul on Tartu külastatavus vägagi sõltuv hooajast ja siin toimuvast. «Majutusärile on kasulikud ka tagasihoidliku mastaabiga üritused, olgu need siis kultuuri-, spordi- või mõne muu valdkonnaga seotud,» ütles Rosenthal. Suviti on nädalavahetused Hektoris tavaliselt välja müüdud, kuid sel aastal ei suudetud kõigile soovijaile tuba pakkuda ka nädala sees.

Hektori peamised kliendid olid Eesti siseturistid, aga ka lähinaabrid Lätist, Leedust, Soomest, Saksamaalt ja Venemaalt. Hektoris on eri suuruses tube, et mitte välistada ärikliente, paare, vanemaid inimesi ega peresid. On ka võimalus, et peab tuba jagama ja samas toas ööbivad omavahel võõrad inimesed. Hektoris ööbis maikuust septembrini ligi 10 000 inimest.

Suvel on turistid, talvel üliõpilased, ehitajaid on kogu aeg, rääkis Viive Koni kodumajutusest.

Dorpati tegevjuhi Pille Uiga sõnul oli ka neil päevi, mil kõik toad olid välja müüdud. «See pole kindlasti seotud ainult ühe üritusega, on külalisi, kes on broneerinud oma rühmareisi või puhkuse juba aasta ette ja mõnikord langevad need linnas toimuvate üritustega samale ajale,» lisas Uiga. Et Dorpat on Lõuna-Eesti suurim hotell, satub sinnagi erisuguseid kliente. Siiski on suvel vähem äri tõttu reisijaid ja rohkem puhkajaid, peresid ja turiste. Maikuust augusti lõpuni peatus Dorpatis 20 000 inimest.

Pallase, Londoni ja Sophia hotelli juhatuse liikme Verni Loodmaa sõnul läks kolmel majutusasutusel sel hooajal kenasti. «Suvega tõestas ennast hotell Sophia, turul kõige uuem, mis võeti väga hästi vastu,» lisas ta.

Kui Pallase ja Londoni hotelli tüüpilisemad kliendid on eakate turismirühmad, kellele on oluline peatuda kesklinnas, siis Sophias ööbisid peamiselt peredega tulijad. Mai algusest augusti lõpuni ööbis neis kolmes hotellis kokku 35 000 inimest.

Lätlasi järjest rohkem

Loodmaa sõnul on ta paljude klientide eest tänulik eeskätt Metallica ja Rally Estonia korraldajatele, ent turiste toovad ka Ahhaa, Vudila, Eesti Rahva Muuseum ja jääajakeskus. Kasvanud on just lätlaste osakaal.

Kodumajutust pakkuv Viive Koni ütles, et tema ainuüksi suve pärast hindu ei tõstnud, küll aga enne Metallica kontserti ja Rally Estoniat. «Suvel on turistid, talvel üliõpilased, ehitajaid on kogu aeg,» rääkis Koni. Tema sõnul on kodumajutuses viimasel ajal peatunud palju turiste üle Euroopa, aga ka Aasiast. Viive Koni ei tea klientide täpset arvu, kuid suvi oli tema sõnul kahtlemata tulus.