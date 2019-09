Ekrelase kiri: kaitsevahend seksuaalaktis on lubamatu

Kaitsevahendite kasutamine on saanud tänapäeva normaalsuseks ja enamik inimesi peab nende kasutamist seksuaalakti lahutamatuks osaks, kui just ei planeerita uue elu sündi. Progressiivne peavool on teinud aastaid teavitustööd selleks, et inimesed mõistaksid kasutada juhusuhtes kondoomi, vältimaks suguhaiguseid ja soovimatut rasedust. Keegi pole aga avalikul infoväljakul küsinud, kas kunstlike rasestumisvastaste kasutamine on kooskõlas inimloomusega.