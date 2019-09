Õpetajad ja tugispetsialistid saavad taotleda kopsakat stipendiumit

Stipendiumi suurus on kuni 11 000 eurot ja seda saab kasutada kuue kuu jooksul. Aastas antakse välja kuni viis stipendiumi. Stipendiumile saavad kandideerida õpetajad ja tugispetsialistid, kel on erialane kvalifikatsioon ja kes on töötanud oma ametikohal vähemalt viis aastat.