Politsei teatas, et leidis üles augusti lõpus kadunud 13-aastase Kevini, kes ei naasnud Tartumaal asuvasse erikooli.

Esmaspäeva õhtul teatas politsei pressiesindaja, et poiss on leitud ja temaga on kõik korras. «Poiss viiakse erikooli tagasi,» lisas ta.