Tulimäge ehk Ervu mäge Tartumaal Elva vallas Ervu külas on peetud hiieks ja pühaks mäeks ning seal kasvavat metsa pühaks metsaks, kohalikele on see läbi aegade olnud püha paik. Nüüd kavatseb riigimetsa majandamise keskus (RMK) hiiemetsas lageraiet teha.