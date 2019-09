Kaidi Prants: lasteaiast kooli – suured muutused toidulaual!

Kuigi tervislikust toitumisest räägitakse kõikjal aina enam, näitab juhendamiskogemus laste tervisekoolis, et laste teadmised toidust on endiselt kesised. Selgitada tuleb, et porgandikoogi söömine ei võrdu porgandi söömisega ning karukujuline vitamiin üksi tugevaks, osavaks ja terveks ei tee.

Samuti leidub isegi kooliõpilaste seas neid, kes pakuvad tõsimeeli, et kartulid kasvavad puu otsas, need olevat puuviljad.

Lasteaias on kindel päevakava ja süüakse kindlatel kellaaegadel. Kooli minnes kõik muutub: sageli ei pakuta koolides hommikusööki ja lõuna on juba kella kümne paiku. Siis aga tuleb pikk-pikk vahe enne, kui kodus on õhtusöögiaeg. Kuidas teha see üleminek lastele mugavaks, et laps ei peaks tundma tühja kõhtu ega haarama nälja peletamiseks šokolaadi või saiakese järele?

Lapse valikute ja harjumuste suunamisel on suur roll vanematel.

Oluline märksõna on regulaarsus! Harvad ei ole korrad, kus toitumisnõustamisel lapsevanemad räägivad, et laps oli lasteaias normaalkaalus, kuid koolis käies hakkas kehakaal tõusma. Kehakaalu tõusu üks põhjusi on sageli ebakorrapärane söömine.

Kindlad söögikorrad aitavad vältida veresuhkru taseme langust ja näljatunde tekkimist, mis omakorda toob kaasa tujukuse, väsimuse ja ülesöömise, kui viimaks toit käepärast. Koolilapsel ei tohiks söögikordade vahe olla pikem kolmest-neljast tunnist. Seega siis toidukordi päevas kokku viis: kolm põhitoidukorda ja kaks vahepala.

Ei ole hea lahendus anda lapsele taskuraha, et las vaatab endale midagi. Kui muud üle ei jää, maksab lapsega vähemalt läbi arutada, mis on head valikud ning mis mitte.

Kõige parem oleks aga lapsele vahepalad kooli kaasa panna. Sellised, mis annavad vajalikke toitaineid ja on mitmekülgsed. Samuti võiks püüda, et korralik toit ootaks koolist koju jõudvat last ka siis, kui vanemaid veel kodus ei ole.

Hommikusöök on tähtis, et laps suudaks koolis keskenduda ja olla heatujuline.

Kui laps ei ole harjunud kodus hommikust sööma, vaid on seda seni teinud üksnes lasteaias, tuleks enne kooli algust võtta hommikuti aega ja harjutada laps kodus sööma. Hommikusöök on tähtis, et laps suudaks koolis keskenduda ja olla heatujuline.

Kiired ja lihtsad valikud on hommikuhelbed, kohukesed, kohupiimakreemid ning vorsti ja juustuga võileivad. Pakenditel on sageli rõhutatud, et tooted sisaldavad D-vitamiini või kaltsiumit, ning iga vanem teab, et laps neid vajab. Vajabki, aga mitte suure koguse suhkruga, mis hommikuhelvestele on tihti lisatud.

Suhkru liigtarbimine võimendab laste hüperaktiivsust, tekitab õpiraskusi, tujude kõikumist, lõhub hambaid, rikub soolestiku mikrofloorat ning viib kehast välja vajalikke mineraalaineid.

Hea valik hommikusöögiks on täisteramüsli, mida saab teha ise või osta poest. Samuti on tervislik valik täisterapudrud. Mõlemale võib lisada marju ja seemneid. Või valmistage marjadest vahel hoopis smuutit.