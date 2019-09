Galerii: vanemuislased pakkusid kodukohvikutes head ja paremat

Ooperikohvik aadressil Viljandi mnt 49 on üks kümnest vanemuislaste kodukohvikust. Need tegutsevad teatri 150. hooaja alguse puhul vaid täna.

Rasmuse viineriplönn on küpsetis, mille on teinud ooperisolist Rasmus Kull. Ta on tulnud kohvikusse vähemalt päeva alguses kogu perega.