Tartu meistrivõistluste starti tuli mitmes eas rattakuulsusi

94 km tundus Jakinile liiga lühike. Sedasama märkis Norman Vahtra, kes ületas finiši teisena. «See on selline rada, et oleks kõigile jõukohane, ja on isegi Eesti mõistes pigem lihtne,» ütles Vahtra. «Päris sportlastele võiks olla pikem, sest meil on vaja valmistuda maailmameistrivõistlusteks, mille rada on kolm korda pikem ehk 280 km.»