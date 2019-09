Vabatahtlikud organiseerisid lastekliiniku patsientidele põneva mängu

Niisuguse kingituse mõte sai alguse fondi Tartu vabatahtlike tiimijuhi Kertti-Airin Pärli vestlusest ühe oma hea tuttavaga.

«See tuttav on Tartu ettevõtlik ja edukas daam, kes koos oma organisatsiooniga soovis jääda anonüümseks,» rääkis Kertti-Airin Pärli. «Meie fondi tegevus inspireeris teda aga väga ja ta tahtis teha midagi niisugust, mis puudutaks paljusid lapsi ja mille mõju oleks pikk.»

Kertti-Airin Pärl võttis seejärel ühendust Tartu ülikooli kliinikumi lastekliiniku ülemõe Evelyn Evertiga, kellega arutati hoolega, mis see võiks küll olla, mis mõjutaks positiivselt paljusid lapsi ja pika aja jooksul.

Lõpuks valis lastekliinik välja Playtouch Juliet mängu, mis maksis pea 3000 eurot.

TÜK lastekliiniku ülemõde Evelyn Evert ja vabatahtlik Kertti-Airin Pärli. FOTO: Heategevusfond Minu Unistuste Päev

Lastekliiniku ülemõde Evelyn Evert põhjendas, et mängul on mitu head omadust. Esiteks on sellel võimalik valida tegevusi vastavalt vanusegrupile: näiteks mängud lastele vanuses 2 kuni 4 aastat, 5 kuni 8 aastat ning 9 ja 10 aastat. Kokku 12 puutetundlikku mängu, mil saab arendada silma ja käe koostööd, värvida pilte, kokku panna piltmõistatusi, mängida trips-traps-trulli ja muud.

«Teiseks on meile oluline, et saaksime mängu puhastada, et see oleks kvaliteetne, turvaline ning püsiks pikemat aega heas korras,» selgitas ta. «Kolmandaks ja kõige olulisemaks on et lapsed on mängu juba avastanud, ja neile väga meeldib. Seda kinnitavad ka osakonna õed, kes lapsi tihtipeale just mängutoas aega veetmas näevad.»

Haiglas võib ka põnev olla

Evelyn Everti meelest on oluline seegi, et lastele jääks haiglas tunne, et see on koht, kus lisaks sellele, et neid aidatakse terveks saada, on võimalik nii mõndagi põnevat teha.

«Laps peab saama mängida, isegi siis kui ta on haiglas ning mäng ongi teadupärast ju lapse töö,» lisas ta.

Minu Unistuste Päev on 2011. aastal loodud vabatahtlike tegevusel ning toetajate rahastusel põhinev heategevusfond, mis viib ellu raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi, pakkudes nii lapsele kui ka tema lähedastele emotsionaalset tuge – positiivseid elamusi, rõõmu ja hingejõudu.

Minu Unistuste Päev tegeleb kolme sorti ürituste korraldamisega. Need on personaalsed unistuste päevad, millega täidetakse laste unistusi. Grupiüritused haiglates, mis on mõeldud haiglas või kodusel ravil viibivaile lastele. Ning perepäevad väljaspool haiglat, mis aitavad lastel üksteisega suhelda ja oma lapsepõlvest rõõmu tunda.

Käbipidu

Minu Unistuste Päev vabatahtlikud korraldasid alles sel nädalal ehk 5. septembri pärastlõunal kliinikumi lastehaigla patsientidele Käbipeo, kus meisterdati, kasutades loodusest leitavaid materjale, ja mängiti.