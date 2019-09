Vanemuise publikukutsung tuleb ooperist, mis esietendus täna 91 aastat tagasi

«Kui siis publik on uudistavalt ringi vaadanud jalutusruumides, astunud läbi puhvetiruumist, nautinud linna tuledemerd enda all, jõudnud juba esimesed muljed omavahel ära rääkida, kostab kõigile kõrvu meloodiakatke E. Aava «Vikerlastest»,» kirjutas ajaleht Edasi. «Seegi on üks uuendustest, mis jätab kellahelina etenduse alguse märgina vanasse majja.»