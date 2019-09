Mattias Kuusik tuli judo MMilt tagasi kipsis käega

Mattias Kuusik, kes suutis kolmandas ringis ületada itaallasest konkurendi Nicholas Mungai, tõi maailmameistrivõistlustelt koju üheksanda koha. «Kui vaatan tagasi tervele hooajale ja matšidele, siis olen üheksanda kohaga igati rahul. Minu jaoks oli suurim võit itaallase Mungai üle, kes on väga tugev vastane ning varem MMilt medali võitnud. Siiani olin talle kaotanud, sel korral aga läks teisiti,» rääkis Kuusik. Judoka tõdes, et oli võistlusel paremas vormis kui suve alguses ning on saavutanud lõpuks enesekindluse, mida tal varem polnud.