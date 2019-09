Aasta alguses teatas riigifirma Eesti Raudtee kavatsusest öelda Tartu jaamahoones ootesaali rentimise leping üles juba tänavu 7. detsembrist. Järgnes hulk intervjuusid meedias teemal, miks seda vaja on või, jaamahoone omaniku Lõuna Varahalduse OÜ poolt, miks see väga halb on. Taustaks mure, et rongiootajatel pole edasipidi kuhugi viletsa ilma eest varju minna.