Raik-Hiio Mikelsaar: kuidas elustada Tartu Toomemäge?

Tore, et Tartu ülikooli muuseum on avanud Toomemäe ajalugu tutvustava välinäituse ja paigaldanud Toomele kümme heade mõtete pinki. Tuleb nõustuda Mariann Raisma artiklis «Toome Toomele saemehed ja lambad» (TPM 19.6.2019) väidetuga, et vaadete avamiseks on vaja Toome pargi puistu tihedust vähendada, mitmekesistades samal ajal maalähedast taimestikku niitmata alade laiendamise ning uue põõsastiku ja viljapuude istutamisega.

Kindlasti tuleks järgida artikli autori üleskutset rajada Toomele veesilmi, näiteks taastada grotitiik Musumäe läheduses ja luua veekogu Baeri tänava äärde uue anatoomikumi lähedale.

Raisma unistab oma loos pargivahist, kes hoolitseks ka Toomele toodavate lammaste eest. See üleskutse aga läheb vastuollu taasavatud Tartu ülikooli kahesaja aasta taguste põhimõtetega.

1802. aasta lõpul rektoriks valitud Georges Frédéric Parrot asus juhtima Toomemäe pargi loomist pooldavate õppejõudude nn plantatsioonikomisjoni, kuhu kuulus ka tema kälimees arhitekt Johann Wilhelm Krause. 1803. aastal keelati pargi rajamise huvides Toomel kruusa ja mulla kaevandamine ja korra järele hakkas valvama relvastatud pargivaht. Loomade karjatamise eest pargis määrati trahv.

1824. aastal püstitati Parrot’ kavandite järgi pargivahtide tarbeks imeilus neogooti stiilis hoone, mida hakati kutsuma vallivahimajaks ja mille naabriks hiljem ehitati uus anatoomikum. Vallivahimaja ennatliku lammutamise ja vaevalise taastamise problemaatikat on detailselt kajastanud ajakirjanik Jüri Saar (TPM, 18.10.2018) ja seejärel käesoleva artikli autor (TPM 21.3.2019).

Tegelikult oleks meil vaja väärikalt tähistada ka Tartu ülikooli alguskohta.

Parrot’ ja Krause juhendusel loodud unikaalsele klassitsistlikule ülikoolilinnakule on antud Euroopa kultuuripärandi märgis (European Heritage Label). Rahvusülikool teeb selles ülikoolilinnakus igapäevatööd ja tähistab rahvusülikooli juubelit, nõnda peaks Parrot’le tunnustuse avaldamiseks asuma kiiresti vallivahimaja taastama.

Omalt poolt saavutasin kontakti nii muinsuskaitsjate Egle Tamme ja Mart Siilivasega kui ka krundiomaniku, Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) projektijuhi Erik Vestiga. Jõudsime veendumusele, et oleks ilmselt kõige otstarbekam taastada see maja hiljemalt tema 200. sünnipäevaks 2024. aastal endises asukohas aadressil Näituse 4. Kahjuks on Tartu ülikooli muuseumi arengukavas esitatud vaid lakooniline ja valesuunaline teetähis 2023. aastaks: «Parrot’ aiamajale uue koha leidmine, selle eksponeerimine ning kasutusse võtmine».

Raisma teeb oma kirjatöös olulise üldistuse: «Tartus on puudu professorikuju, millega koos pilti teha, nagu see on mitmetes teistes ülikoolilinnades.» Tegelikult võib fotografeerimiseks sobivaid üksikuid professorikujusid Toomel siiski leida.

Näiteks rajati väljapaistvale loodus- ja arstiteadlasele Karl Ernst von Baerile 1886. aastal Toomele imposantne monument, mille juures tehakse juba aastakümneid Baeri peapesu pilte. Tartu professorite instituudi kasvandikule Nikolai Pirogovile rajati 1952. aastal ausammas, mida ümbritsev ala on tuntud Pirogovi platsina. Toomel on ka professorite Alexander Schmidti ja Ernst Bergmanni pronksbüstid. Astronoom Wilhelm Struvele on juba 1969 püstitatud mälestusmärgiks dolomiidist päikesekell.