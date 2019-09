Galerii: Täna peeti riigikohtu maja sarikapidu

Milleks sarikapidu, kui tegemist pole ju uue majaga? Õigupoolest alustati selle maja ehitamist juba 1763. aaastal, mil sinna tehti kasarmu, 1808 valmis neile varemetele ülikooli haigla ning 1995. aastast asub hoones Eesti riigikohus -Eesti vabariigi kõrgeim kohtuinstants. Esialgu alustati eelmisel sügisel remonti seetõttu, et minna elektriküttelt üle kaugküttele, uuendada tehnosüsteeme, paigaldada konditsioneer ja jahutussüsteem ning ehitada majja liftid, et ka erivajadustega inimesed kohtusaalidesse pääseks.

Riigikohtu majandusosakonna juhataja Ülle Kitsik rääkis, et tööde käigus selgus, et maja oli üleni kehvas seisus. Konstruktsioonid olid omadega läbi, sarikad kehvas seisus ja lagede vahetalad pehkinud, vundament pudenes ning trepp oli mäda. Uute sarikate paigaldamise tõttu tundus paslik ka sarikapidu korraldada. Kitsiku sõnul tegid ilmnenud asjaolud ehitamise kallimaks, kuid see oli 5-miljonilise hanke reservfondi sisse arvestatud.