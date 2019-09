Uuenenud Maxima avas Zeppelini keskuses taas uksed

Pea pool aastat kestnud põhjalike ehitustööde käigus on Zeppelini kaubanduskeskuses asuv supermarket saanud uue näo ja sisu. Müügisaal on suurenenud pea poole võrra ning nüüdsest mahutab see kokku üle paarikümne tuhande erineva toidu- ja kodukaupade toodet. Vastavatud kaupluses on kokku 2665 ruutmeetrit müügipinda.