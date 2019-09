Kavastus alustas tööd Eesti moodsaim liimpuittalade tootmisliin

Tootmisliini kontseptsioon loodi maailmas tunnustatud spetsialistide koostööna. «Uus lahendus muudab tootmisliini logistiliselt terviklikuks, kogu tootmistegevuse kiiremaks ja paindlikumaks. Tervet protsessi optimeeritakse ja juhitakse spetsiaalse arvutitarkvara abil, mille tulemusena minimeeritakse ladustamise ja sisemise logistika käigus tekkivaid kadusid,» selgitas AS Palmako juhatuse esimees Rain Raudsepp.

Uus liin võimaldab toota kuni 18 meetri pikkusi ja maksimaalselt 1280 mm kõrgeid liimpuittalasid. «Kui seni olid toote maksimumdimensioonid meile oluliseks piiranguks, siis nüüd see probleem leevendub,» ütles Raudsepp.

Tootmisjuht Silver Simensoni sõnul saab nüüdsest pöörata suuremat rõhku ka tellimuspõhiste toodete valmistamisele. Kuigi kogused võivad sel puhul olla väikesed ja tööd erinäolised, on uue täisautomaatse tootmisliini abil võimalik teha tööd kiirelt, samas kvaliteetselt ja konkurentsivõimelise hinnaga.

Uue investeeringu maksumus on 12 miljonit eurot, millest kaks miljonit eurot tuli toetusena keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) kaudu Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist.

Palmako liimpuittooteid müüakse Construct by Palmako kaubamärgi all. Brändi missioon on aidata tellijal säästa materjali, aega ja energiat, pakkudes efektiivseid konstruktsioonipuidu terviklahendusi.