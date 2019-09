Märt Läänemets: «Ellujäämise kunstid» ehk Kultuuripealinn kolkakülla

Loomulikult olen ka mina tartlase ja Tartu patrioodina hinge kinni pidades jälginud kultuuripealinna kampaaniat, pöial pihus, Tartu edule lootes. Ja juubeldas minugi süda, kui läinud kolmapäeval rõõmsa uudise teada sain, et üheks kolmest 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks valiti kodulinn Tartu. Au ja kiitus kõigile, kes on selle heaks töötanud! Olen Tartu üle uhke.

Kultuuripealinna moto on väga õnnestunud: «Ellujäämise kunstid», mille rõhuasetus on suunatud keskkonnateemale ning regionaalsele arengule ja koostööle kultuuri kaudu. Õigemat ja ajakohasemat teemat ei saagi olla. Ellujäämine kultuuri kaudu, kultuurikäitumise ja keskkonnateadlikkuse lõimimine, vastav tegevus regionaalse kaasamisega rahvusvahelises koostöös – mis saaks olla õilsam eesmärk Tartu ja Lõuna-Eesti heaks. Olen kindel, et Tartu saab kõige sellega suurepäraselt hakkama.

Aga rõõmusõnumit kuuldes tuli kohe pähe ka muremõte, mis hoopis teisest aspektist haakub kultuuripealinna motoga – Tartu linna enda ellujäämine. Pean silmas aastaid ja aastaid ikka ja jälle räägitud probleemist – Tartu kui rahvusvaheliselt tuntud ülikoolilinna, teadus- ja kultuurikeskuse, viie aasta pärast nüüd siis kogu Euroopa kultuuripealinna puudulikud rahvusvahelised ühendusteed.

On täiesti ebanormaalne, et Tartu-sugusesse linna saab sõita peaaegu ainult bussi ja autoga. Et siia lendab ainult üks lennuk päevas ja pealinna vahet käib pelgalt kümmekond rongi, neistki pooled tänapäeva mõistes väga aeglased.

Tuleb tõdeda, selles vallas on Tartu mahajäämus teistest omataolistest akadeemilistest eesrindlikest väikelinnadest masendav. Hoolimata Tartu suurest sisust on ta ligipääsetavuse poolest jäänud kolkalinnakese tasemele.

On täiesti ebanormaalne, et Tartu-sugusesse linna saab sõita peaaegu ainult bussi ja autoga. Et siia lendab ainult üks lennuk päevas ja pealinna vahet käib pelgalt kümmekond rongi, neistki pooled tänapäeva mõistes väga aeglased. Tallinnaga on bussiühendus küll üsnagi hea, kuid Baltikumi mitteametliku pealinna Riiaga ühendab meid ainult mõni liinibuss päevas ning needki logistavad kahe linna vahet neli tundi mitte kuigi häid teid mööda.

Tartu pisikeses vaikses ja hubases külalennujaama mõõtu õhuterminaalis akadeemilisi külalisi vastu võttes olen mitu korda tabanud nende küsivaid pilke ja kuulnud ka otseseid küsimusi: «Kus on pakikärud? Miks lennujaam näeb välja, nagu oleks ta hüljatud? Kas töötajad streigivad ja lennujaam ei saa ajutiselt lende vastu võtta?»

Kaugelt saabujale tundub uskumatu, et selline ongi maailmatasemel ülikooli linna õhuvärava igapäevaelu.