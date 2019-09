Priit Pullerits: kliimapagulus pöördub 180 kraadi

Üheksa aastat tagasi tegi Hirv oma elurutiini erandi, veetes Hispaanias ka juunikuu. See ei olnud kõige targem otsus. «Ligunesin päevad läbi kaelani meres või istusin toas konditsioneeri all,» meenutab ta. «Ja juuni ei ole veel kõige hullem kuu, juunis on vähemalt meri veel jahe.»

See ei ole ju mingi mugav elu, mida Hirv oma ainsa, globaalse kliimasoojenemise hirmujuttude eelse juunikuu kogemuse põhjal kirjeldab: «Aedades on väikesed basseinid, kuhu voolab pidevalt külma vett peale, nende ääres päevavarjude all annab olla küll. Linnas istutakse parkides purskkaevude ümber ja palmide all. Kellel võimalik, püsib toas konditsioneeri läheduses, aga elekter on seal palju kallim kui Eestis, igaüks ei saagi endale kodust jahedust lubada.» Tõsi, lisab Hirv, kohalikud taluvad kuuma paremini kui temasugused. Aga kas taluvad ka siis, kui temperatuur küünib 45, isegi 50 kraadi ligi?