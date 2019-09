Pilguheit süngesse tulevikku

Installatsioonides on enamasti teatud vastuolu. Mida vähem asju, seda kõnekam. Ja see hakkas Koskaru näitusel silma: suure monumentaalgalerii suurima seina najal seisab püsti kaheksa (see number külili olles tähendab lõpmatust) prügikotti ja neile lisandub kolm eri suuruses maali. Kogu ekspositsioon on tehtud kahvatutes, veidi määrdunud toonides, maalitud on tundlikult tihedalt.