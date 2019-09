Emajõe lainetel hakkab kihutama Vormel 1 paat

Põvvati sõnul läheb Tartu klubil praegu hästi, sest talendikaid noori sportlasi jagub mitmele rindele. «Kui aasta jooksul saame ühe medali, ükskõik mis värvi, siis see on ju üle mõistuse hea. Meie ridades tegutseb juba mitu maailmameistritiitlit võitnud Rasmus Haugasmägi, aga leidub ka tulevasi tegijaid. Näiteks toimusid läinud pühapäeval Põhjamaade meistrivõistlused, kus meie Kärol Soodla saavutas esikoha,» rääkis ta.

«Vormel 1 on vee peal sisuliselt sama, mis maa peal: keskmiselt sõidetakse ligi 200 kilomeetrit tunnis ning võistlusklass on täiesti omaette tase. Ometi võime paadi valmis saada, aga ei jõua maksta kinni kogu edasist logistikat. Loodan ehitada niivõrd hea paadi ja kasvatada sellise võidusõitja, kellele oleks valmis õla alla panema mõni maailmatasemel tiim,» lausus Põvvat.

Seitsmekordne maailmameister Rasmus Haugasmägi nimetas oma treeneri uut plaani vägevaks. «Väga vinge mõte! Pole kahtlustki, et ta saab sellega hakkama. Eks see ole küll päris kulukas ja aeganõudev projekt, aga ma saan aru Üllari soovist jätta Eesti veemotospordis maha senisest veelgi suurem märk. Tal on selleks vajalikud kogemused ja teadmised olemas,» rääkis Haugasmägi.

Üllar Põvvat on võidusõidupaate ehitanud 45 aastat ning ebaõnnestumisi on tal enda sõnul olnud vaid kaks.

«Tööpuudust meil pole, pigem rahapuudus. Jube kahju, et Eestis on löödud spordialad kahte ritta: olümpiaalad ning need, mis sinna ei kuulu. Kui riigi tasandil ei saa toetust, tulebki ise otsida. Ega see meeldiv protsess ole, kui pead käima ukselt uksele, aga kui oled kõva tegija, siis ikka aidatakse. Mul on Vormel 1 asjus olnud Tartus juba mitu positiivset kohtumist firmajuhtidega ning oleks tore, kui toetajaid tuleks juurde,» lisas ta.