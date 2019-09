Selgusid Tartu parimad ettevõtjad

Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul oli 2018. aasta ettevõtlusele tervikuna hea aasta. Ta ütles, et olukorda ilmestab kogumüügitulu ja kogukasumi kasv ning aktiivne investeerimistegevus. Samas on ettevõtjate jaoks suurteks väljakutseks nii tööjõunappus aga ka palgasurvest tulenevalt üha kasvavad tööjõukulud ning sellega kaasnev vajadus automatiseerimisse investeerida. «Kuna Tartu iduettevõtluse sektor on aasta-aastalt kasvanud ning meie ettevõtlusmaastikul järjest olulisemal kohal, siis esmakordselt tunnustab linnavalitsus eraldi ka silmapaistvaimat iduettevõtet,» rääkis Tamm.