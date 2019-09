Vähemalt kolmas kord poole kuu jooksul: Tartus langes taas noor naine ränga rünnaku ohvriks

«Kaks noormeest seisid kõnniteel. Üks viskas mind peatades kätt ja küsis, kas suitsu on pakkuda. Vastasin, et kahjuks ei ole. Kohe pärast seda lõi teine mees jalaga mu ratast. Komistasin ja esimene kutt lõi kaks korda näkku,» kirjeldas Klein. Ta lisas, et kukkus hoopide mõjul pikali, samas kuuldes, kuidas ründajad minema jooksid. Kuhu täpselt mehed suundusid Klein ei tea, sest tema nägu olevat olnud verine.