Lõunakeskuse omanik soovib ehitada ujula ja veekeskuse

«Uus ujula ja veekeskus võiksid olla pisut suuremad kui Aura,» märkis Tartu abilinnapea Reno Laidre. Tulevase sihtrühma, koolilaste peale mõeldes tahab linnavalitsus uude ujulasse väiksemalt, vähemalt üht 25-meetrist kaheksa ujumisrajaga basseini, mille sügavus langusega on 120–190 sentimeetrit.

Läinud aastal otsis linnavalitsus Annelinna Ihaste tee 9 kinnistule ujula rajajat, kuid see konkurss luhtus. Kas Riia 195 kinnistule ujula ja veekeskuse rajamisest huvitatud ettevõtteid on, kas näiteks naabruses tegutseva Lõunakeskuse emafirma Astri Grupp on asjast huvitatud?