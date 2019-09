Euroopa pöörab Tartusse

Mis siis, et Tallinn jõudis kultuuripealinn olla 2011. aastal, napsates kultuuripealinna tiitli just Tartu eest. Siis kommenteeris toonane kultuuriministeeriumi kantsler Siim Sukles Õhtulehele, et Tallinna ümber keerleb kriitiline mass raha.

«Kui Tallinn suudab esitatud laia ideestiku ellu viia, siis on see kasulik ja huvitav mitte ainult Eesti, vaid ka Euroopa inimestele,» nentis ta.

Tartul on vahest kaheksa aastaga tekkinud raha juurde, seda eriti võrdluses Narvaga, kes samuti kultuuripealinna tiitlile kandideeris. Kuid tasub tähelepanu pöörata Suklese toonasele tsitaadile ja sealt edasi mõelda – kahtlemata on Tartu kultuuripealinnaks olemine kasulik ka Euroopa inimestele.

Kasu on vastastikune. Keegi ironiseeris sotsiaalmeedias, kui paljud teavad üldse, mis on praegu Euroopa kultuuripealinnad. Ehk siis mõte selles, kui palju Tartu suudab kultuuripealinna tiitliga oma tuntust kasvatada. Loomulikult ei saa Tartu Las Vegaseks, kuid teatud inimrühmale lähevad üle-euroopalised kultuuriüritused kindlalt korda. Ning mõistagi võidab Tartu linn ise tohutult.

Konkurss – aga toonitan taas, aus ja selgetel kriteeriumidel põhinev – on iseenesest tervitatav nähtus. Sest see sunnib konkureerivaid linnu pingutama, sestap võib väita, et Narvagi sai konkursiga midagi juurde. Ent nüüd peavad tartlased alles hakkama tööd tegema. Metallica kontserdiga sai linn ilusti hakkama, ning see lisab lootust, et järgmisel aastal peetav soome-ugri rahvaste kongress möödub samuti viperusteta.