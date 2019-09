Legendaarne burksiputka kolis üle tee

Siriuse omanikud ostsid ise ka putka kõrvalt elumaja, lammutasid selle ning rajasid sinna 10-kohalise parkla. Siriuse juhataja Tiit Lehto sõnul oli see pigem ajutine lahendus, et toidukoht saaks üldse edasi tegutseda.

Reedel sai Siriuse uus söögikoht linnavalitsuselt kasutusloa, küll kõrvaltingimustega. Nimelt anti Siriuse omanikele ülesanne istuda söögiputka juurde hiljemalt selle aasta 30. septembriks hekk. See on tehtud. Samuti tuli esitada linnavalitsusele Tartu geomõõdistuste infosüsteemi ehitusjärgne teostusjoonis, millel peab olema kajastatud kõik ehitamise käigus tehtud muudatused ja mõõdistatud maa-alused tehnovõrgud. Kirjeldama peab ka seda, mis on säilinud ehituseelsest ajast – nii maa-alustes tehnovõrkudes kui ka maapealses alas. Info tuleb esitada hiljemalt selle aasta 15. oktoobriks. Lehto ei osanud öelda, kas see on praeguseks tehtud.