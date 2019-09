Politsei pressiesindaja Ragne Keisk ütles, et muutuste dünaamikat on keeruline selgitada. Kui viimastel aastatel on märgatavalt suurenenud tavaliste väljakutsete hulk, on täiesti loogiline, et ka valeväljakutseid on sealjuures enam. Ühelt poolt saab seda selgitada järjest teadlikuma kogukonnaga, kes ohte märgates varmalt nendest teada annab.