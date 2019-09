Aabits aitab lapsi hästi kõnelema õpetada

Enneolematu raamatu metoodika on koostanud kliinilised logopeedid Lea Kübar ja Darja Parts. Nende tegevus peaks tagama, et «Pesamuna kõneaabits» toetab nii kõnelema hakkavate kui ka kõnelemisega raskustes laste arengut.

«Kõneprobleemidega laste hulk Eestis ja tegelikult kogu maailmas aasta aastalt järjest suureneb,» ütles raamatu idee autor Lea Kübar. «Mõnedel andmetel on umbes 15 protsendil kaheaastastest lastest märgatud kõne arengu mahajäämust. Mida varem ja teadlikumalt lapse kõnega tegeleda, seda tõenäolisem on, et mingeid kestvaid probleeme ei jää.»