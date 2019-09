Galerii: vanatehnikaklubi esitles katsetehase 70. sünniaastapäevaks taastatud puubussi

Nagu ikka 1. septembril, kogunesid ka täna endise Tartu autode remondi katsetehase (TARK) kunagised töötajad Shakespeare'i kohvikusse tähistama tehase sünniaastapäeva. Sedakorda oli tegemist eriti piduliku üritusega, sest lisaks sellele, et TARKi töö algusest möödus 70 aastat, esitles Levateki vanatehnikaklubi just seda päeva silmas pidades taastatud TA-6 puubussi, mis oli omal ajal välja vuranud just nimelt TARKist.