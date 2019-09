Galerii: Jõgeval avati uhiuus põhikooli ja linnaraamatukogu hoone

Jõgeva põhikooli direktor Triin Lõbu tõdes, et uue koolimaja avamine on märgiline sündmus nii vallale kui tulevastele lendudele. Jõgeva linnaraamatukogu direktor Meeri Remmelg märkis omalt poolt, et raamatukogul on täna erakordne pidupäev – esimest korda asutuse 106-aastases ajaloos sai raamatukogu päris uued ruumid.