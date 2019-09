Tartu luureohvitser kirjutas Afganistani-kogemusest raamatu

Katkend Taavi Liiase romaanist

«Talibani pojad»



Rühmal oli lahingukahjude hindamine ühel pool, süldimaterjal on India jaoks koos, nagu rühmaga kaasas olnud miinipildujarühma tulejuht tulejuhtimisvõrgus naljatles. India oli päris veendunud, et see nali päris nali ei ole. Viimati toodi talle vana-aastaõhtul lahingkahjude hindamiselt biomeetrilise jälje tuvastamiseks rohkem materjali, kui vaja oleks olnud. Protseduuri kohaselt tuli mingisuguses kehavedelikus niisutada vatitikku, mis suruti kahe imava padja vahele, mis materjali enesesse imesid, ja siis laborisse saadeti. Patrullis käinud rühm tõi aga suvalisi tükikesi, mida nad vedelemas leidsid. Piltidel oli näha, et Hellfire’i plahvatus oli granaatõunapuud nagu jõuluehetega kaunistanud. Soolikad ja naharibad rippusid okstel. Poolik kõrbenud rümp vedeles eemal. Kui India kaks tundi enne vana-aasta õhtusööki biomeetrilise jälje pakendamise kotid avas, paiskus sealt välja magus inimliha kõrbelõhn, mis tal terve õhtusöögi sõõrmetes püsis ja oksereflekse tekitas. Lauale kraamis ta välja vaksapikkuse tüki peanahka koos juustega, hea karbonaaditüki, nagu sõdurid irvitasid – rinnalihase koos rinnanibuga ja väikese sõrme. See viimane oli tehtud eriliselt vildaka huumoriga ja paistis olevat snaiprite kätetöö. Igatahes vaatas snaiper hiljem Liivaku kätt ja imestas, et sellel ikka veel väike sõrm puudu on. «Sai sulle ju kõrbest uus näpp toodud. Kus panid?» ilkus ta. «Nahatoon ei sobinud,» ei jäänud luuraja vastust võlgu. Töö on töö, ohkas ta tookord ja kraapis noaga toodud tükke, et sealt piisakest verd või kehamahla kätte saada. India aimas, et täna ootab teda sama saatus.



Taavi Liiase esikromaan ilmub selle aasta sügisel. Raamatu annab välja kirjastus Hea Lugu.