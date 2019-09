Merle Leiner: liikumise ja mängudega õpiraskuste vastu

Kui laps ei omanda koolis ettenähtud materjali piisavalt kiiresti, loodavad vanemad, et trennist võidetud tunnid lahendavad mure – nii on laps vähem väsinud ja talle jääb rohkem aega koolitööde tegemiseks. Liikumise arvelt säästetud aega ei saa siiski nimetada võidetud ajaks, tegelikult lausa vastupidi.

Kehaline aktiivsus mõjutab positiivselt õppimis- ja tähelepanuvõimet, mälu, und, emotsioone ning ergutab motivatsiooni ja heaolutunde tekkimist. Kuigi vahetult pärast füüsilist pingutust tunneme väsimust, paraneb pikas perspektiivis nii füüsiline kui ka kognitiivne võime.

Tähtsaim aeg on esimesed viis eluaastat. Kuni teise eluaastani arenevad lapsed üsna sarnases tempos. Õpivad pöörama, istuma, seisma ja kõndima. Vanemad elavad laste arengule südamest kaasa, edusammud pannakse kirjagi. Sealt edasi aga õpivad mõned lapsed jalgrattaga sõitma kolmeaastaselt, teised aga seitsmeaastaselt; ühed viiakse suusatama, teised mitte; ühed ronivad seiklusparkides, teised ei julge madalal poomilgi kõndida.

Selle erinevuse taga on tihti vanemate elustiil, hirmud ja hoiakud. On selge, et kolmeaastane, kes Kuutsemäe nõlval lumelauaga tasakaalu harjutab, omandab märksa parema kehatunnetuse kui laps, kes korra talve jooksul lumememme ehitab. Edasi ongi kõik paljuski kehatunnetuse küsimus, sest kui me ei tunne end osavana ega suuda oma keha koordineerida, ei taha me ka proovida uusi asju.

Kõige selle omandamine, mis jääb kahe- kuni seitsmeaastaselt tegemata, on hiljem palju aeganõudvam. Nii tekibki polariseerumine, kus ühed lapsed on vilkad ja osavad ning teised pigem proovivad püsida vagusi tugitoolis ning leida meelelahutust nutiseadmetest.

Kui laps on kooliikka jõudnud, on juba natuke hilja rääkida osavuse arendamisest. Muidugi arenevad kehalised võime ka pärast seitsmendat eluaastat, lihtsalt seda arengulist vahet, mis tekib, on väga raske, kui mitte võimatu tasa teha.

Seega on eriti teisest seitsmenda eluaastani see aeg, mil lapsele võiks pakkuda kõikvõimalikku aktiivset tegevust – õppida rattasõitu, suusatamist ja ujumist ning loomulikult ka pallimänge. Mitmekülgsus on oluline. Kuni teismeeani võiks lapsele tutvustada võimalikult palju erinevaid spordialasid ning kui tal ühel hetkel tekib tahtmine spetsialiseeruda, on mitmekülgne ettevalmistus olemas.