Tabiveres läks lahti kauaoodatud raudteealuse tunneli ehitus

Vahepealsed haldusreformi ajad lükkasid töid mõnevõrra edasi, kuid augustis olid masinad viimaks kohal ja ehitus läks lahti.

Tööstuspargi torustikud on õigupoolest juba sisuliselt valmis, kuid projekti teise ja kallima poole ehk tunneli valmimisega peavad inimesed veel kannatust varuma. Kolme rööpapaari alt läbi mineva tunneli ehitamisel on jõutud esimeste rööbasteni, teise ja kolmanda paari juures jätkatakse järgmisel kevadel.

Ehitustöid tegeva ASi GRK Infra ehitusjuht Kaido Ivask selgitas, et üle-eelmisel nädalal rajati jalgteetunneli ehituseks vajalikku ajutist tugiseina. Praegu paigaldatakse sajuveepumplat, seejärel tehakse betoneerimistööd ning siis jääb tunnel kevadet ootama. Küll jätkub kergliiklustee ehitus. Kogu objekt peab valmis olema järgmise aasta juuliks.

Tartu vallavanem Jarno Laur Kristjan Teedema Just rongiliiklusega seotud logistika teeb ehitustööd keeruliseks, tõdes Jarno Laur.

Ohutus ennekõike

Tartu vallavanem Jarno Laur tõdes, et Tabivere raudteepeatuse lähedusse rajatava tunneli märksõna on ohutus. Kuna teisel pool raudteed asub mitu, enam kui 200 inimesele tööd pakkuvat tööstusettevõtet, lähim raudteeületuskoht jääb aga üle poole kilomeetri kaugusele, ületavad paljud inimesed raudteed ikkagi just sellest kohast. See on aga ebaseaduslik ja ohtlik. «Just pani üks ekspressrong siit 120-kilomeetrise tunnikiirusega mööda,» ütles Laur Tabiveres raudtee juures.

Piirkonna konkurentsivõime parandamise meetme abil elluviidava projekti kogumaksumus on 887 000 eurot, millest Tartu vald panustab 166 000 eurot, ülejäänu tuleb riigi tugiteenuste keskusest euromeetme kaudu. Torustiku ehitusele kulus 160 000 eurot, ülejäänu läheb tunneli rajamiseks.

Varem oli Tabivere vald saanud 105 000 euro jagu toetust ka keskkonnainvesteeringute keskuse meetmest «Raudteeliikluse arendamine ja erinevate liikumisviiside ühendamine», mille toel rajati kergliiklustee Tabivere rahvamaja juurest raudteejaamani. Nüüd pikendatakse kergliiklusteed tunnelini, nõnda et raudtee alt pääsevad muretult läbi ka jalgratturid.

Ladus koostöö

Jarno Laur nentis, et raudteel ehitamine nõuab väga täpset planeerimist ja koostööd Eesti Raudteega, sest rongiliiklus ehitustööde ajal katkeda ei tohi. Sestap tegi ehitaja osa augustikuistest töödest öötundidel, mil raudruunasid rööbastel liigub vähem.

«Iseenesest on see ju üsna väike tunnel ning kui ronge ei peaks läbi laskma, oleks töö ammu tehtud ja unustatud. Just rongiliiklusega seotud logistika teeb ehitustööd keeruliseks,» tõdes Laur.

Koostöö Eesti Raudteega on vallavanema hinnangul sujunud ladusalt, sest ka Eesti Raudtee on huvitatud, et üks ohtlik koht saaks likvideeritud. «Inimeste ohutus on projekti põhiline aspekt, kuid teiselt poolt peame silmas, et veelgi enam saaks hoo sisse teisel pool raudteed asuv tööstuspark,» lisas Laur.