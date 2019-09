Galerii: õde-venda helistasid uhiuues koolimajas kooliaasta avatuks

Kui 61 esimese klassi õpilast olid täna keskpäeval igihalja «Oh, kooliaja» saatel üheksandike käe kõrval aulasse aktusele toodud, tunnistas Variku kooli direktor Peeter Kikas oma tervituskõnes, et varasematel aastatel on ta pidanud aktusel laste ja lapsevanemate ees koolimaja füüsilise seisukorra pärast natuke vabandama, kuid nüüdsest selleks enam põhjust pole.

«Meil on Tartu kõige moodsam koolimaja ning linna parimad sportimistingimused. Esimese klassi lapsi aktusele toonud suured sõbrad on kaheksa aasta jooksul näinud hoopis teistsuguseid kooliruume. Loodan väga, et ilus ümbrus ja õppimist sooodustav koolikeskkond aitab kaasa ka headele õpitulemustele,» rääkis Kikas.

Palju võimalusi

Ta lisas, et kui laulusalmis öeldakse, et kõik on uus septembrikuus, siis Variku koolis on kõik ehk liigagi uus, sest ehitusmehed lahkusid majast alles loetud päevade eest. Kikas lubas, et õppetöös sellest end sellest siiski segada ei lasta. «Harjume majaga ja katsume kasutada kõiki neidi võimalusi, mis meile siin nüüd antud on - ja neid võimalusi on tõesti palju,» kiitis direktor.

Küll peab kooliepere Kikase sõnul arvestama sellega, et alanud kooliaasta saab olema tavapärasest rahvarohkem, sest nad peavad ära mahutama ka remonti läinud Annelinna gümniaasiumi neli klassi. «Erinevalt meist nemad Ploomikese lasteaeda ja Eerikale ära ei mahtunud,» tõdes Kikas

Õpilasesinduse poolt kooliminejaid tervitanud üheksanda klassi õpilane Kristo Saarna kinnitas väikestele kolleegidele, et Variku kooli õpetajad on maailma parimad. «Neil on huumorimeelt ja nende süda on õiges kohas - laske end vaid õpetada!» lausus Saarna. Ta lisas, et teab mida räägib, sest kõik kolm esimese klassi klassijuhatajat, Helen Tilgor, Moonika Sarapuu ja Eve Aoveer, olid ka nende lennu klassiõpetajateks.

«Nautige oma siinoldud aega täiega ja leidke midagi, miks soovite kooli iga päev tulla. Ning mis kõige tähtsam: õppige endale ja enda eest,» kõlas kogenud õppuri soovitus seni muretut lasteaiapõlve pidanud kooliõdede- ja vendadele.

Kunstiõpetust oodates

Üks neist väikestest kooliõdedest, koos ema Liisa, isa Meelise ja väikeõe Saskiaga aktusele saabunud Lenne Aunap kinnitas, et esimese koolipäeva hommikul oli tal väike ärevus sees, kuid muidu on tunne tore ning ta ootas oma kooliaega. Õppeainetest ootab ta kõige enam kunstiõpetust, sest ka lasteaias oli just joonistamine tema üks meelistegevustest.

Kuna pere vanim tütar Loviise läheb tänava Variku kooli 3. klassi, on Aunapite näol juba kogenud koolilapsevanematega ning nad on kursis, kuidas koolielu käib ja millega tuleb arvestada. Uue koolimaja ja selle pakutavate võimaluste üle avaldasid nad mõistagi suurt rahulolu, sest mullu oli vanema tütre klass remondi tõttu kolitud linna serva Eerikale ning sealt pärast koolipäeva lõppu trennidesse jõudmine oli paras katsumus.