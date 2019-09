Kaitseväe akadeemia tähistab Tartus õppeaasta algust piduliku jalutuskäiguga

Kell 11-14 on võimalik Kaitseväe akadeemia peahoone ees tutvuda kaitseväe relvastuse ja tehnikaga. Näitusel on käsitulirelvad, kaudtulerelvad, tankitõrjerelvad, õhutõrjerelvad ja soomustransportöörid, kokku 25 ühikut erinevat tehnikat ja relvastust. Väljapanekuga on oodatud tutvuma kõik huvilised ning avatud on ka akadeemia muuseum.