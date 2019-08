Galerii: kultuuripealinna meeskond pidas Aparaaditehases tänupidu

Tartu 2024 vastutav projektijuht Erni Kask rõhutas oma tänukõnes, et Euroopa kultuuripealinna tiitel tähendab seda, et Tartust sai rahvusvaheline kultuurilinn. «Tartlased saavad nüüd mõelda: mida see tähendab või mida see muudab? Millised on Euroopa suurima kultuuriprojekti võimalused ja kuidas igaüks sellele kaasa saaks aidata?» küsis Kask.

Kask kutsus tänusõnadeks lava ette kõik kultuuripealinna projekti otsesed töötajad, kuid toonitas, et ühel või teisel moel oli kandideerimisprotsessiga seotud tuhat inimest. «Unistused saavad teoks, kui nende nimel kõvasti vaeva näha. Meil oli suvel juubelilaulupidu, avasime rattaringluse, Tartus toimus 60 000 külastajaga muusikasündmus – ma tõesti lootsin, et augusti lõpp toob meile ka kultuuripealinna tiitli. Ja me f***ing tegime selle ära!» lõpetas Kask oma kõne emotsionaalselt.

Erni Kase «elukaaslane» - just nii Kask teda ise nimetas – on viimased 19 kuud olnud teine projektijuht Kalle Paas, kes rõhutas, et edu tõi neile väsimatult ühise eesmärgi nimel tööd rüganud meeskond. Kuigi kohati tundus kõrvaltvaatajatele, et Tallinna «kõrgemad sfäärid» eelistasid pigem teist kandidaati Narvat, siis tartlased end sellest heidutada ei lasknud ning Narva tegemiste tõttu enda plaane ei korrigeerinud.

«Olles töötanud mõnda aega spordi valdkonnas, olen õppinud, et keskenduma peab kõigepealt enda sooritusele. Kui meeskond läheb väljakule, siis see osa tulemusest, mida ta saab kontrollida, sõltub üksnes temast endast. Oleme ka oma tiimis rõhutanud, et kõige olulisem on, et see, mida meie teeme, oleks plaanipärane, järjepidev, kirglik, ja sellele olemegi keskendunud,» rääkis Paas.