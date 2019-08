Galerii: TehaseÖÖ külastajad pidutsesid viies saalis

Armastuse saalis esinesid abstraktset elektroonilist muusikat viljelev Gatesleeper ja eksootiline-eklektiline Day of the Triangle. Samas saalis valisid muusikat ka Kersten Kõrge, Ferdinand ja Söör Paul. Visuaalse poole eest hoolitses Jako Lippur, kes laskis projektoriga seinale analoogsüntesaatoriga moonutatud videopilti. Atmosfäärile lisas iseloomu ka UV-pinks, mis on pinks nagu pinks ikka, aga selleks vajalik atribuutika oli värvitud pimedas helendavate UV-värvidega. Veel oli saalis legolaud neile, kes peomeeleolus ei suuda vastu panna kiusatusele midagi ehitada.