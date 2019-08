Raul Oreškin loobub Tartu Uue Teatri juhi ametist

«Ajal, mil olin oma tegemistega puntras, usaldas Tartu Uus Teater mind ja võttis mu meeskonda, kus enda ja teiste unistusi koos ellu viiakse,» teatas Oreškin täna. «Sain teada, et teatrimaagia on müüt ning et elu pole teater. Või oli see nüüd vastupidi?»

Viimasel tööpäeval Uues Teatris meenutas ta, et sel suvel pikalt haiguslehel olles leidis ta järelemõtlemiseks aega ja jõudis äratundmiseni, et soovib edaspidi pühenduda Voronja galerii tegemistele.

«Mitmed võsud, mis sel suvel ja varemgi hargnema on hakanud, võivad elujõuliseks kasvada, aga vajavad veel aedniku kätt. Tahan olla see aednik,» lisas ta. «Ega ma täpselt isegi veel tea, kuidas see kõik toimima hakkab, aga õnneks on mul alati jagunud usku sellesse, mille ette võtan. Nii ka sel korral. Kuigi meel on pisut kurb, tuleb tunnistada, et olen samas ka õnnelik, andes oma unistustele ruumi ja jõudu.»