Pajusi ja Aidu supluskohtades tohib taas ujuda

Kaks nädalat tagasi võetud katse tulemused näitasid, et nii Pajusi mõisa supluskohas kui ka Aidu tehisjärves oli lubatust rohkem soole enterokokke. Kui soole enterokokkide piirsisaldus on 100 ühikut, siis Pajusi tiigi proovides oli neid 144 ja Aidu tehisjärves 130.

Kuna mõlemad bakterid võivad elada lühikest aega ka väliskeskkonnas, on nad head indikaatororganismid vees võimaliku hiljutise fekaalse reostatuse määratlemisel. Mida suurem on nende kahe bakteri sisaldus vees, seda suurem on tõenäosus, et vees võib olla ka nn halbu mikroorganisme.