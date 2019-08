Fotod: politoloogist õllekorüfee lõi aukartust äratava saavutuse puhul poekülastajatega klaase kokku

Olen endale normiks seadnud, et õhtul, kui olen kodus ja mul pole ühtki muud pakilist ülesannet, kirjeldan ära kolm uut õlut. Nii et degusteerimise käigus tarbin ära ehk nii sada grammi õlut. Kui õlu on ääretult halb, rändab see kraanikaussi. Aga õnneks halbasid õllesid minu kätte eriti ei satu.

Aga kas mõni õlu on olnud ikkagi ka nii halb, et te pole pidanud vajalikuks talle ridagi pühendada, isegi mitte seda rida, kus ütlete, et see vedelik rändas kohe kanalisatsiooni?

Ei. Ka halb emotsioon on emotsioon ja väärib kirjeldamist. Tõsi küll, ma olen jätnud kirja panemata mõne õllekirjelduse, kui mõni hea kolleeg on saatnud omatehtud õlle, mille üle on tema väga õnnelik, aga mina olen mõelnud, et ei taha inimest solvata.

Kuidas üldse need degusteerimiseks mõeldud õlled teie kätte satuvad, poest ju sellist valikut ei leia?

Eks ma oma poe selleks asutasingi, et õlled ise minu juurde tuleks. Osad on maaletootjate või tootjate kaubanäidised. Osad on sellised, mida toovad ka täiesti võõrad inimesed, ütlevad, et näe, uus põnev asi, proovi ära, kirjuta – tahan näha, mida sa kirjutad sellest.

Kui paljude riikide õlletoodangut proovinud olete ja kus tehakse parimat õlut?

See number võib olla 60-70 riigi ümber. Põhiliselt Euroopa, ka Põhja- Ameerika riigid. Kus parimat õlut tehakse – sellele pole vastust olemas. Ameerika on selle poolest suurepärane näide – seal tehakse maailma kõige halvemat ja kõige paremat õlut. Võib-olla kuskil tehakse veel paremini – ma ei tea lihtsalt.

Kuhu Eesti sellel skaalal asetub?

Eesti on käsitööõllede maailmas umbes samal positsioonil nagu Eesti on maailmas küberjulgeoleku valdkonnas. Ehk siis Eesti on nendes maailmades tunduvalt suurem kui ta füüsiliselt on ning kui räägitakse Eesti käsitööõllest, siis asjatundjad noogutavad, et jaa-jaa! Ehk me oleme üsna erakordne näide sellest, kuidas nii väiksel maal asjaolude kokku langemisel oleme saanud märkimisväärselt heal tasemel käsitööõllede tegijaks.

Teie õllepäeviku kõige suurem tunnustus on «megatasandi rüübe». Kas seda hinnangut on praegu teie käest lihtsam või keerulisem pälvida kui blogiga alustades?

Täpsustan: kõige suurem tunnustus on «kosmiline gigatasand» või vahepeal lausa «intergalaktiline». Aga kahtlemata on seda hinnangut keerulisem pälvida kui alustades, sest olen lihtsalt heade asjadega ära harjunud. Nüüd peab olema tõesti midagi erakordset, et seda hinnangut teenida. Et pälvida mult aplausi, peab õlu olema mõõdukalt lollakas või päris napakas. Igasugused kiiksud, veidrad lisandid ja veidrad maitsekombinatsioonid on väga teretulnud. Minu jaoks on nii, et mida hullem, seda parem!

Mis on kõige omapärasema lisandiga õlu, mida olete proovinud?

Näiteks Islandil on väga levinud toidu valmistamine lambasõnnikuga suitsutades, sest muud pole. Nii on seal õlu, mille linnaseid on suitsutatud lambasõnnikuga – juba see kõlab veidralt. Aga nüüd tehti seal õlu, kus lambasõnnikuga oli suitsutatud vaala munandeid, mida oli pandud õlle sisse. Aga see on lihtsalt vahva lugu, sest õlle maitsele ei andnud need mitte midagi juurde. Nii et neid veidrusi on olnud.

Kumb on põnevam: kas välispoliitika või õlu?