Motomatkajad jõudsid kuumalaine ja laguneva «Putini» kiuste Võrtsjärve lähistelt Marokosse ja tagasi

Selles pole muidu midagi erakordset, et masinast veidi õli immitseb, kuid Hispaania idarannikul kulgedes hakkas mootorist õli lausa lahmama.

Nende sõiduvahend pakkus terve tee inimestele huvi. «Enamik arvas, et tegu on BMWga, aga Hispaanias kohtasime üht vene keelt kõnelenud meest, kes sai kohe aru, mis masinaga tegu, ning imestas hoopis selle üle, et mootorrattal oli küljes Eesti numbrimärk,» lausus Kaia.

Kui Janari ja Kaia lõpuks Marokosse jõudsid, ei hakanud nad sisemaale sõitma, vaid peatusid Vahemere rannikul Tangeri linnas. Sealne liikluskultuur oli aga eurooplastele sedavõrd üle mõistuse, et peatuskohas parkisid nad mootorratta maa-alusesse parklasse ning panid selle käima alles siis, kui asusid koduteele. «Poolkohustuslikus korras võtsime eesmärgi Marokos kaamelitega sõita. Otsisime mööda rannaäärt kaameleid, aga hiljem selgus, et loomad olid ühes suvalises parklas, mis nägigi rohkem välja nagu kaamelite parkla,» meenutas Kaia. Aga väikesest otsinguretkest hoolimata sai sõit kaamelite seljas tehtud.

Tagasireisiks Marokost Eestisse valisid Janari ja Kaia veidi teise marsruudi. Näiteks oli neil kindel eesmärk käia ära Andorras, kus sündis nende retke kõrgusrekord. Uraliga õnnestus tõusta 2408 meetri kõrgusele üle merepinna. «Mida kõrgemale jõudsime, seda raskemini masin edasi läks, lõpus üle esimese käigu ei kannatanudki sõita,» sõnas Janari. Kaiale tundus mäkke sõites, et kohe-kohe tõuseb Urali esiratas õhku.

Käru peal koju

Et läbida võimalikult palju riike, sõitsid Janari ja Kaia Eestisse tagasi Saksamaa, Šveitsi ja Tšehhi kaudu. Kui teel Marokosse said nad osa korralikust kuumalainest, siis tagasi tulles jäid nad Tšehhis korraliku paduvihma ja sellest tekkinud üleujutuste kätte. Õnneks polnud tulvavett nii palju, et see oleks Urali teelt minema pühkinud.

Üsna valutult jõudsid noored Uraliga taas Baltimaadesse, kuid millalgi Leedu keskel hakkas Urali mootorist taas õudset kolinat kostuma. Et masin ikka ühte tükki jääks, otsustasid motomatkajad Eestist käruga auto Lätti vastu kutsuda ning koju, Võrtsjärve lähistele veeres Ural juba haagisel.

«Kui ma vaatasin, kuidas Ural eesoleva auto treileri peal läbi udu koju sõitis, mõtlesin, et see masin ei ole kuidagi kehv,» rääkis Kaia «Ta on kapriisne ega andesta midagi, aga mõtlesin tagasi sellele, kuidas ta ronis üle Alpide, ronis üle Püreneede, roomas üle Hispaania tulikuuma kiviklibumaastiku, jäi koos meiega ellu 40-kraadises kuumuses Marokos, sõitis läbi paduvihma, jörises mööda uskumatult kaugeid teid ja pakkus jutuainet võõrastega 17 riigis ja mitmes keeles.»

Nii Janari kui ka Kaia on seda meelt, et säärast ettevõtmist tasuks korrata. Ilmselt valiksid nad sihtkohaks mõne muu huvitava paiga, kuid Uraliga reisida nad ei pelga. «Aga praegu tunnen küll, et olen oma tööandja ees kõvasti moraalselt võlgu, seega lähiajal uusi reisiplaane ei tee,» sõnas Kaia.