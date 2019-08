Hea hoo leidnud Tammeka võõrustab valitsevat Eesti meistrit

Pärast 1. juunil Viljandi Tulevikult saadud kaotust on Tammekal läinud nii edukalt, et 14 liiga- ja karikamängust on võidetud üheksa, viigistatud neli ja kaotatud vaid üks. Sinna seeriasse jäävad ka viigid tippmeeskondade Kalju ja FCI Levadiaga ning võõral väljakul saavutatud võit FC Flora üle.

Täiega peale

Tammeka peatreener Kaido Koppel rääkis, et edu on toonud ennekõike tõsine töö ja meeste pühendumine. «Loomulikult, kui meeskonnal läheb hästi, suurendab see mängijate enesekindlust ja -usku. Kui asi käima saada, on lihtsam hoogu sees hoida,» tõdes Koppel.

Kuna Tammeka pidas viimase liigamängu Levadiaga alles teisipäeva õhtul, on Koppeli sõnul homse kohtumise eel väga oluline märksõna mängijate taastumine. Seejuures on tartlastel väike eelis, sest Kalju madistas FC Floraga päev hiljem.

Levadia vastu alustas Tammeka mängu kolme keskkaitsjaga ning see täitis Koppeli hinnangul oma eesmärgi, kuid kas Kalju vastu minnakse punkte jahtima samasuguse formatsiooniga, pannakse paika viimase mängueelse treeninguga. «Vaatame, kuidas on läinud taastumine ja millise strateegilise plaani valime,» lisas treener.

Hiljuti Tammekaga taas liitunud mullune meistriliiga parim eestlasest väravakütt Tristan Koskor tõdes, et meeskonna enesekindlus on selline, et põhjust karta pole kedagi, kuid samas ei maksa pilvedesse tõusta, sest Kaljul jagub küllaga kvaliteeti, et vähimgi viga ära karistada. «Aga kindlasti läheme täiega peale ja anname endast maksimumi, seda enam, et koondisepaus seisab ukse ees ja pole mõtet end tagasi hoida,» lubas Koskor.

Enda vormist rääkides tõdes kuue liigamänguga kaks väravat (võiduvärav Flora ja viigivärav Levadia vastu) löönud Koskor, et mullust taset pole ta veel saavutanud, kuid on sinnapoole teel. «Iga mänguga läheb paremaks ja sisimas loodan, et suudan veel saavutada isegi parema vormi kui eelmisel aastal,» lisas ta.

Rebimine Narvaga

Tabelis viiendat kohta hoidev Tammeka edestab lähimat jälitajat Narva Transi nelja punktiga. Koskor tunnistas, et viies koht oleks ka hooaja lõpuks tartlastele suurepäraseks saavutuseks, kuid praegu tuleb keskenduda mitte tabeliseisule, vaid igale mängule eraldi.