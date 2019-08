Kutsehariduskeskuse õpetaja krooniti Kanadas nii maailma- kui ka Euroopa meistriks

«MMi otseülekannet vaadanud sõbrad imestasid, et ma kepsutasin seal ringi nagu noor poiss, teised olid sellised, et kes lonkas üht, kes teist jalga,» muheles Treier. «Kui kaaluma läksin, siis ka seal hallipäised õllekõhtudega mehed küsisid, kuhu ma tikun, et 40–45-aastased võistlevad järgmisel päeval. Pidin neile siis juhiluba näitama, et ikka M50 klassis peale saaks.»

Võistlustel käimiseks peab Treier raha leidma oma taskust, toetavad ka sõbrad ja tuttavad, teatud määral ka alaliit. MMi sõidule pani pisut õla alla ka maaspordi liit, kuid näiteks Tartu linnalt ega kultuurkapitalilt ta toetust ei saanud, kuigi seda taotles.

«Ma arvan, et kui sportlane – vahet pole, kas noor, juunior, täiskasvanu või veteran – esindab Eesti riiki ja toob Eestile medaleid, peaks neid rohkem tunnustama ja toetama,» arutles Treier. Ta lisas, et sellisel juhul on inimesed motiveeritumad ja tervemad ning lõpuks võidab sellest terve ühiskond.

«Praegu on nii, et veteransportlased nokitsevad omaette ja teevad seda kõike oma kulu ja kirjadega. Riik, kohalik omavalitsus ja teatud fondid peaksid veteransporti rohkem toetama. Olgem ausad, kui poleks sõpru ja toetajaid, siis oleks rahvusvahelistel võistlustel käia väga keeruline,» nentis Treier.