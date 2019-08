Sügis tuleb sel aastal alma mater‘is teisiti

Rahvusülikooli 100. aastapäeva ürituste projektijuhi Kadri Asmeri sõnul tuli mõte teha aktus Kassitoomel sellest, et tudengid piduliku aasta puhul korraks kokku tuua. Kuhugi mujale ei mahutaks neid kõiki lihtsalt ära. Tartu ülikooli kolledžitest Viljandist, Narvast ning Pärnust tuuakse õppurid aktusele bussiga. Asmer ütles, et oodatud on ka linnarahvas ja vilistlased.

Etendus ja ühislaulmine

Aktuselt ei puudu traditsioonilised kõned ja tervitused. Kui need läbi, tulevad lavale Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia muusika ja etenduskunstide osakonna üliõpilased, kes esitavad muusikalis-tekstilise põimingu ülikooli viimasest sajast aastast. Etenduse lavastaja on Raido Mägi, muusikakujundajad ja bändijuhid Liina Saar ja Marek Talts, produtsent Heili Lindepuu ning dramaturg Kaija Maarit Kalvet. See on ühekordne etendus, mis on loodud spetsiaalselt aktuse jaoks.

Tartu ülikooli kolledžitest Viljandist, Narvast ning Pärnust tuuakse õppurid aktusele bussiga.

Aktusele järgneb ühislaulmine Toomas ja Inga Lunge eestvedamisel. Kooslaulmise kavas on Eesti hümn, «Laul ennekuulmatust lahkusest», «Leib jahtub», «Need ei vaata tagasi», «Me mõtted on priid», «Rahvahulgad, tulge kokku», «Imeline laas», «Tõuse üles ja läheme ära», «Öö lõhnab», «Kaua sa kannatad kurbade naeru», «Lahtilükkamine», «Ärkamise aeg», «Helmi», «Sõprade laul».

Oodatakse massistseeni

Aktusele Kassitoome veerele kutsub ülikool koos piknikuteki ja -korviga, kohapeal sööke ja jooke ei pakuta.

Pärast aktust kell 19 oodatakse kõiki peahoone ette, kus võetakse üles saatesarja «Rahvusülikooli sajand» massistseen. Sarja tegijad loodavad kokku saada 800 inimest – hinnanguliselt oli nii palju kõrgharitud eestlasi Eestis aastal 1919. Eesmärk on näidata, et see on võrdlemisi väike hulk inimesi, kes mahuvad praegu peahoone ette ära, ning teha ühtlasi kummardus ülikooli algusajale.

Saatesarja juhi Urmas Vaino sõnul saavad ülikooli inimesed selles stseenis jäädvustada end Tartu ülikooli ajalukku. «Meil on sarja tegemisel väga lennukad ja ambitsioonikad ideed – aga just nendele sammastele loodi toona ka rahvusülikool,» lisas Vaino.

Meil on sarja tegemisel väga lennukad ja ambitsioonikad ideed – aga just nendele sammastele loodi toona ka rahvusülikool, ütles Urmas Vaino.

Enne aktust tasub jalutada ülikooli peahoone juurde, kus kell 14 avatakse Mart Kivastiku humoorika lühinäidendiga von Bocki maja otsaseina fotonäitus «Ülikooli näod III».